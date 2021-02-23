"Советую приготовиться всем свидетелям": Венедиктова анонсировала новые подозрения по делу ПриватБанка

23 февраля, 2021, 16:10

23 февраля Ирина Венедиктова призвала свидетелей по делу ПриватБанка о растрате 136 млн грн "приготовиться"

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в Facebook.

"Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия", - отметила Венедиктова, комментируя подозрения председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету и начальнику департамента финменеджмента банка Елене Бичихиной.

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Генпрокурор сказала, что дело ПриватБанка - "далеко не единственная траектория движения нашего общего с НАБУ и САП локомотива".

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"Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем. Уверена, этот намек понятен", - добавила она.

Напомним, 22 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение бывшему первому заместителю главы ПриватБанка Владимиру Яценко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Яценко в Борисполе при попытке бегства из Днипра в Вену чартерным рейсом.

Позже стало известно, что ему и еще двум высокопоставленным чиновникам банка инкриминируют незаконный вывод 136 млн грн из учреждения за день до ее национализации в 2016 году.

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