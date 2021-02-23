НАБУ сообщил о подозрении в хищении 136 млн грн трем экс-чиновникам высокого ранга ПриватБанка

23 февраля, 2021, 10:53

22 февраля 2021 детективы сообщили трем бывшим должностным лицам ПриватБанка о подозрении в растрате более 136, 89 млн грн. Подозрения подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .

Среди подозреваемых:

бывший председатель правления.

бывший первый заместитель председателя правления.

бывшая руководительница одного из подразделений, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.

Следствие установило, что подозреваемые за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили более 136 890 000 грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами банка.

НАБУ 22 февраля в "Борисполе" посадило чартер Днепр-Вена с експосадовцем ПриватБанка Владимир Яценко.

Фигурант дела ПриватБанка пробовал убежать в Австрию через "слив" планов правоохранителей, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.