НАБУ сообщил о подозрении в хищении 136 млн грн трем экс-чиновникам высокого ранга ПриватБанка
23 февраля, 2021, 10:53
22 февраля 2021 детективы сообщили трем бывшим должностным лицам ПриватБанка о подозрении в растрате более 136, 89 млн грн. Подозрения подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ .
Среди подозреваемых:
- бывший председатель правления.
- бывший первый заместитель председателя правления.
- бывшая руководительница одного из подразделений, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.
Следствие установило, что подозреваемые за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили более 136 890 000 грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами банка.
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