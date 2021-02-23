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Espreso.tvСпорт"Лацио" - "Бавария": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Лацио" - "Бавария": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 23 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов римский "Лацио" примет мюнхенскую "Баварию"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю "Лацио" и "Бавария" еще никогда не встречались на футбольном поле. Для испанской и немецкой команд - это первая очная встреча.

Ответный матч состоится 17 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

23 февраля

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)

Рим, стадион "Стадио Олимпико"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 2"

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