"Лацио" - "Бавария": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

23 февраля, 2021, 07:45

Сегодня, 23 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов римский "Лацио" примет мюнхенскую "Баварию"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю "Лацио" и "Бавария" еще никогда не встречались на футбольном поле. Для испанской и немецкой команд - это первая очная встреча.