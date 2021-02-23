"Лацио" - "Бавария": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
23 февраля, 2021, 07:45
Сегодня, 23 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов римский "Лацио" примет мюнхенскую "Баварию"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За свою историю "Лацио" и "Бавария" еще никогда не встречались на футбольном поле. Для испанской и немецкой команд - это первая очная встреча.
Ответный матч состоится 17 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия)
Рим, стадион "Стадио Олимпико"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 2"
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч, которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
- 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" дома проиграла французскому ПСЖ.
- В параллельной встрече английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий "Лейпциг" .
- 17 февраля дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью" .
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