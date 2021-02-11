Неймар получил травму перед матчем ЛЧ против "Барселоны"
11 февраля, 2021, 09:35
Бразильский футболист французского ПСЖ Неймар получил травму перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана", в котором ПСЖ победил 1: 0.
Бразильский нападающий получил повреждение на 56-й минуте и случайно заменен, после того как против него грубо сыграл защитник "Кана" Йоэль Армугомом.
Таким образом, участие Неймара в матче 1/8 финала против "Барселоны" оказалась под угрозой. Первый матч между испанцами и французами состоится 16 февраля в Барселоне, повторный - 10 марта во Париже.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 17 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
- 9 февраля стало известно, что форвард французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"
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