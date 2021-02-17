Дубль Холланд принес "Боруссии" победу над "Севильей" в ЛЧ
17 февраля, 2021, 23:57
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На 7-й минуте испанский вингер Сусо вывел "Севилью" вперед. Однако после этого в игру включился норвежский форвард "Боруссии" Эрлинг Холланд, который сначала отдал ассист Махмуда Дахуда, а вслед сделал дубль.
Во втором тайме "Севилья" сумела сократить отставание, отличился Люк де Йонг, но этого не хватило, чтобы спастись от поражения. Счет 2:3 в пользу дортмундской "Боруссии".
Ответный матч состоится 9 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
17 февраля
"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:3
Голы: Сусо, 7, Де Йонг, 84 - Дахуд, 19 Холланд, 27, 43
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