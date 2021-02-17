"Ливерпуль" уверенно одолел "Лейпциг" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Счет в матче был открыт на 53-й минуте, Мохамед Салах реализовал выход один на один с голкипером. За несколько минут англичане удвоили преимущество. На этот раз отличился Садио Мане.
Встреча проходила на нейтральной территории в Будапеште, однако номинальным хозяином встречи был "Лейпциг". УЕФА перенес матч Лиги чемпионов в Венгрию после того, как Германия прекратила авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением там нового штамма коронавируса.
"Лейпциг" и "Ливерпуль" впервые в своей истории сыграли между собой. Ответный матч состоится 10 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
16 февраля
"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:2
Голы: Салах, 53, Мане, 58
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