"Ливерпуль" уверенно одолел "Лейпциг" в 1/8 финала Лиги чемпионов

17 февраля, 2021, 00:04

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий "Лейпциг"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Счет в матче был открыт на 53-й минуте, Мохамед Салах реализовал выход один на один с голкипером. За несколько минут англичане удвоили преимущество. На этот раз отличился Садио Мане.

Встреча проходила на нейтральной территории в Будапеште, однако номинальным хозяином встречи был "Лейпциг". УЕФА перенес матч Лиги чемпионов в Венгрию после того, как Германия прекратила авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением там нового штамма коронавируса.

"Лейпциг" и "Ливерпуль" впервые в своей истории сыграли между собой. Ответный матч состоится 10 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

16 февраля

"Лейпциг" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:2

Голы: Салах, 53, Мане, 58

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