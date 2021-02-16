Хет-трик Мбаппе принес ПСЖ разгромную победу над "Барселоной" в Лиге чемпионов

16 февраля, 2021, 23:53

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" дома проиграла французскому ПСЖ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Встреча завершилась со счетом 1:4 на пользу гостей из Парижа. За ПСЖ хет-триком отметился Килиан Мбаппе и еще один мяч забил Мойзе Кин.

Лионель Месси реализовал пенальти на 27-й минуте вывел "Барселону" вперед, но этого не хватило, ведь позже испанцы пропустили четыре гола.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

16 февраля

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция) 1:4

Голы: Месси, 27 (пен.) - Мбаппе, 32, 65, 85, Кин, 70

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