"Бавария" унизила "Лацио" в выездном матче ЛЧ

23 февраля, 2021, 23:59

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов римский "Лацио" дома проиграл мюнхенской "Баварии"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Бавария" вышла вперед уже на 9-й минуте, забитый мяч на счету Роберта Левандовски. За несколько минут немцы удвоили преимущество, на этот раз отличился 17-летний Джамал Мусиала - это первый гол хавбека в Лиге чемпионов. В конце первого тайма Лерой Сане довел счет до разгромного.

Во втором тайме голы забивали только футболисты "Лацио". Однако центрбэк Франческо Ачерби переправил мяч в собственные ворота и сделал счет 0:4, а Хоакин Корреа забил "гол престижа" для своей команды.

Ответный матч состоится 17 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

23 февраля

"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия) 1:4

Голы: Корреа, 49 - Левандовски, 9, Мусиала, 24 Сане, 42, Ачерби, 47 (авт.)

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