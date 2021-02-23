"Бавария" унизила "Лацио" в выездном матче ЛЧ
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Бавария" вышла вперед уже на 9-й минуте, забитый мяч на счету Роберта Левандовски. За несколько минут немцы удвоили преимущество, на этот раз отличился 17-летний Джамал Мусиала - это первый гол хавбека в Лиге чемпионов. В конце первого тайма Лерой Сане довел счет до разгромного.
Во втором тайме голы забивали только футболисты "Лацио". Однако центрбэк Франческо Ачерби переправил мяч в собственные ворота и сделал счет 0:4, а Хоакин Корреа забил "гол престижа" для своей команды.
Ответный матч состоится 17 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
"Лацио" (Италия) - "Бавария" (Германия) 1:4
Голы: Корреа, 49 - Левандовски, 9, Мусиала, 24 Сане, 42, Ачерби, 47 (авт.)
- 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" дома проиграла французскому ПСЖ .
- В параллельной встрече английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий «Лейпциг» .
- 17 февраля дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью" .
- 23 февраля лондонский "Челси" победил "Атлетико" на выезде.
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