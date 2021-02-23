Фантастический гол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге чемпионов
23 февраля, 2021, 23:54
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил "Атлетико" на выезде
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Единственный гол во встрече был забит на 71-й минуте. Французский форвард Оливье Жиру выполнил сумасшедший удар удар через себя в падении, чем поразил ворота голкипера "Атлетико" Яна Облака.
Ответный матч состоится 17 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) 0:1
Гол: Жиру, 71
- 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" дома проиграла французскому ПСЖ .
- В параллельной встрече английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий «Лейпциг» .
- 17 февраля дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью" .
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