Фантастический гол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге чемпионов

23 февраля, 2021, 23:54

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил "Атлетико" на выезде

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Единственный гол во встрече был забит на 71-й минуте. Французский форвард Оливье Жиру выполнил сумасшедший удар удар через себя в падении, чем поразил ворота голкипера "Атлетико" Яна Облака.

Ответный матч состоится 17 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

23 февраля

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия) 0:1

Гол: Жиру, 71

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