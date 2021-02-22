Когда я смотрю на Ермака и Татарова, то не верю, что Зеленский борется с Россией, - Омелян

22 февраля, 2021, 18:17

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.

Омелян отметил, что ситуация с санкциями серьезная, потому что украинцы не понимают до какого логического завершения ведет Зеленский.

"С одной стороны кажется, что он нашел ту магическую кнопку, которая дает простые решения в сложных проблемах. С другой стороны, он искренен в своих начинаниях. Потому что когда я смотрю на экономическую ситуацию в Украине, когда я смотрю на его друзей, которые сейчас разворовывают государство, когда я смотрю на Ермака, Татарова - я не верю, что он борется с Россией. Тем более, мы из уст Зеленского не услышали ни разу, что Путин враг и, что Путин преступник", - подчеркнул он.

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Экс-министр подчеркнул, что поддерживает Зеленского в борьбе с нардепом Виктором Медведчуком.

"Это правильная борьба. Но тем не менее, к чему она приведет мы не понимаем. Санкционный механизм он накладывает на имущество ограничения, те люди, которые подозреваются в терроризме, но это не значит, что это имущество становится украинской государственной собственностью", - добавил Омелян.

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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