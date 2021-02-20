Под санкции СНБО попала сеть магазинов "Спортмастер"
Об этом сообщает Офис президента Украины .
Среди прочего, под санкции попала компания Sportmaster Operations Pte. Ltd, зарегистрированная в Сингапуре. "Спортмастер" владеет одноименной сетью магазинов в Украине, России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше. Ее магазины есть во всех областных центрах Украины.
Решение предусматривает ограничение торговых операций (полный запрет) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; другие санкции (запрет ввоза продукции компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно ней или с привлечением представителей иностранных государств).
- Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксану Марченко.
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука
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