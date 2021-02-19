Разумков позволил ОПЗЖ сбор подписей за импичмент Зеленского, - Гончаренко

19 февраля, 2021, 07:34

Глава ВР Дмитрий Разумков позволил выдать ОПЗЖ подписные листы для сбора подписей об импичменте президента Владимира Зеленского

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

"Разумков дал команду аппарату ВР выдать ОПЗЖ подписные листы для сбора подписей нардепов об импичменте Владимира Зеленского", - написал Гончаренко.

По его словам, Зеленский недоволен такими действиями головы ВР.