Разумков позволил ОПЗЖ сбор подписей за импичмент Зеленского, - Гончаренко
19 февраля, 2021, 07:34
Глава ВР Дмитрий Разумков позволил выдать ОПЗЖ подписные листы для сбора подписей об импичменте президента Владимира Зеленского
Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.
"Разумков дал команду аппарату ВР выдать ОПЗЖ подписные листы для сбора подписей нардепов об импичменте Владимира Зеленского", - написал Гончаренко.
По его словам, Зеленский недоволен такими действиями головы ВР.
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- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- 4 февраля партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского.
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