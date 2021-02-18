Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
18 февраля, 2021, 07:01
В среду, 17 февраля, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ответном матче будут сыграны 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
17 февраля
"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2: 3
Голы: Сусо, 7, Де Йонг, 84 - Дахуд, 19 Холланд, 27, 43
"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия) 2: 1
Голы: Тареми, 2, Марега, 46 - Кьеза, 82
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч, которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
- 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" дома проиграла французскому ПСЖ .
- В параллельной встрече английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий "Лейпциг" .
- 17 февраля дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью" .
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