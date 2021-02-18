Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

18 февраля, 2021, 07:01

В среду, 17 февраля, были сыграны два матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ответном матче будут сыграны 9 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

17 февраля

"Севилья" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2: 3

Голы: Сусо, 7, Де Йонг, 84 - Дахуд, 19 Холланд, 27, 43

"Порту" (Португалия) - "Ювентус" (Италия) 2: 1

Голы: Тареми, 2, Марега, 46 - Кьеза, 82

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