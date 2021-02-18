Есть все основания для экстрадиции Шария, - правозащитник

18 февраля, 2021, 14:49

Однако общественный деятель и правозащитник Роман Матис сомневается, что делу пророссийского блогера, которому объявили подозрение в государственной измене, дадут ход

Об этом Роман Матис заявил в эфире программы "Главное" , пишет "Еспресо.Захид".

По мнению правозащитника, ситуация выглядела бы кардинально по-другому, если бы приняли два ключевых законопроекта - об уголовной ответственности за коллаборационизм и прозрачное финансирование СМИ.

"Я не имею оптимизма относительно того, будет ли это дело двигаться вперед, но в принципе имеющихся фактов, насколько я понимаю, достаточно для экстрадиции (по информации, обнародованной Офисом президента, Анатолий Шарий находится сейчас в Испании. До июля действует его вид на жительство в ЕС, но потому, что в Украине на него открыли уголовные дела, продлить его он не сможет, - "Еспресо.Захид") ", - отметил Роман Матис и добавил, что ему было бы интересно пообщаться с избирателями Шария, которые, голосуя за президента, в избирательном бюллетене поставили "галочку" за Зеленского.

Еще один гость программы, народный депутат Украины V-VII созывов Степан Курпиль отметил, что законопроект о прозрачности финансирования телерадиокомпаний, который подал на рассмотрение парламента народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий, "абсолютно правомерный" и такой, который "надо принимать". "Другой вопрос, примут ли его, - выразил сомнение политик. - Думаю, что шансы почти нулевые, потому что в Верховной Раде сидят подельники олигархов, владеющих основными телеканалами. Вряд ли эти олигархи позволят своим представителям проголосовать за этот закон. Без сомнения, если бы законопроект Княжицкого был принят, мы знали бы и источники финансирования этих телеканалов, и кто за ними стоит".

Экс-нардеп добавил, что сейчас действует закон о конечном бенефициарном владельце, но он слишком запутанный и очень сложно выяснить, кому на самом деле принадлежит то или иное СМИ. "Законопроект Княжицкого предусматривает, что это было бы очень легко сделать, что все было бы очень прозрачно. Но я сомневаюсь, что этот законопроект примут", - подытожил Степан Курпиль.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса - "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и вызвала его на допрос 22 февраля. В тот же день СБУ провела следственные действия с Виктором Шарием, на которого зарегистрирована "Партия Шария".

17 февраля Анатолий Шарий на своей фейсбук-странице сообщил, что СБУ направила повестку не по адресу его проживания в Украине, а затем повестку нельзя считать врученной.

По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци", бывшего народного депутата Сергея Лещенко Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.

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