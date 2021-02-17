Украина согласилась на компромисс в CAS по скандальному матчу Лиги наций со Швейцарией

17 февраля, 2021, 10:10

Украинская ассоциация футбола готова согласиться в Спортивном арбитражном суде, чтобы результат матча Лиги наций между Украиной и Швейцарией был определен жеребьевкой

Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко, сообщает "Футбол 1" .

По его словам, Украина будет добиваться, отмена технического поражения Украины от Швейцарии и настаивать, чтобы команды встретились на поле. Однако украинская сторона готова пойти на компромисс и согласиться на жеребьевку.

"Мы предлагаем сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевки рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", - сказал Павелко.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) причислил Украину техническое поражение 0: 3, по которой наша сборная заняла последнее место в своей группе и вылетела во второй дивизион Лиги наций.

Украинская ассоциация футбола обжаловала решение УЕФА о техническое поражение.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.

16 февраля, Спортивный арбитражный суд начал рассматривать апелляцию сборной Украины по футболу на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций.

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