CAS рассматривает апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций
16 февраля, 2021, 10:10
Сегодня, 16 февраля, Спортивный арбитражный суд рассматривает апелляцию сборной Украины по футболу на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября 2020 года, но санитарный врач кантона Люцерн запретил его проведение из-за большого количества положительных тестов на коронавирус в составе команды Андрея Шевченко.
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) засчитал Украине техническое поражение 0:3, из-за которого наша сборная заняла последнее место в своей группе и вылетела во второй дивизион Лиги наций.
Украинская ассоциация футбола обжаловала решение УЕФА о техническом поражении.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.
- 20 января президент УАФ Андрей Павелко выразил уверенность, что сборная Украины имеет большие шансы на отмену Спортивным арбитражным судом технического поражения в матче Лиги наций против Швейцарии.
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