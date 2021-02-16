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Espreso.tvСпортCAS рассматривает апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций

CAS рассматривает апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций


фото: Getty Images
Сегодня, 16 февраля, Спортивный арбитражный суд рассматривает апелляцию сборной Украины по футболу на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября 2020 года, но санитарный врач кантона Люцерн запретил его проведение из-за большого количества положительных тестов на коронавирус в составе команды Андрея Шевченко.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) засчитал Украине техническое поражение 0:3, из-за которого наша сборная заняла последнее место в своей группе и вылетела во второй дивизион Лиги наций.

Украинская ассоциация футбола обжаловала решение УЕФА о техническом поражении.

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