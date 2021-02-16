CAS рассматривает апелляцию Украины на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций

16 февраля, 2021, 10:10

Сегодня, 16 февраля, Спортивный арбитражный суд рассматривает апелляцию сборной Украины по футболу на техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Швейцарии должен был состояться 17 ноября 2020 года, но санитарный врач кантона Люцерн запретил его проведение из-за большого количества положительных тестов на коронавирус в составе команды Андрея Шевченко.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) засчитал Украине техническое поражение 0:3, из-за которого наша сборная заняла последнее место в своей группе и вылетела во второй дивизион Лиги наций.

Украинская ассоциация футбола обжаловала решение УЕФА о техническом поражении.

Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.

20 января президент УАФ Андрей Павелко выразил уверенность, что сборная Украины имеет большие шансы на отмену Спортивным арбитражным судом технического поражения в матче Лиги наций против Швейцарии.

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