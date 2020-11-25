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Espreso.tvСпортУкраине присудили техническое поражение за матч против Швейцарии

Украине присудили техническое поражение за матч против Швейцарии


фото: Getty Images
УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу за матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Апелляционный комитет УЕФА признал вину Украины в том, что матч Швейцария-Украина не состоялся и присудил национальной команде техническое поражение 0:3 после того, как выслушал все аргументы и факты обеих сторон.

17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру запретил главный санитарный врач Люцерна.

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