Украине присудили техническое поражение за матч против Швейцарии

25 ноября, 2020, 18:05

УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу за матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Апелляционный комитет УЕФА признал вину Украины в том, что матч Швейцария-Украина не состоялся и присудил национальной команде техническое поражение 0:3 после того, как выслушал все аргументы и факты обеих сторон.

17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру запретил главный санитарный врач Люцерна.

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