Украине присудили техническое поражение за матч против Швейцарии
25 ноября, 2020, 18:05
УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу за матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Апелляционный комитет УЕФА признал вину Украины в том, что матч Швейцария-Украина не состоялся и присудил национальной команде техническое поражение 0:3 после того, как выслушал все аргументы и факты обеих сторон.
17 ноября УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру запретил главный санитарный врач Люцерна.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 18 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что наша команда была готова сыграть против Швейцарии в Лиге наций.
- 19 ноября менеджер сборной Украины Алексей Таргонский рассказал, что когда национальная команда покидала Швейцарию, то столкнулась с плохим отношением работников аэропорта.
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