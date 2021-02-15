Шарий, Козак, Портнов, Коломойский: InformNapalm назвал причастных к "пленкам Деркача", на которых не наложены санкции

15 февраля, 2021, 12:19

Участники пресс-конференции заявляют, что подали свои доказательства о причастности к кампании по легализации и распространения "пленок Деркача"

Об этом рассказали эксперт Андрей Макарук и представители "Демсокиры" Марк Савчук и Юрий Гудименко, сообщает InformNapalm .

"Здесь будут представлены краткие результаты очень долгого и большого расследования гражданского сообщества Украины, которое касается возможного расширения американских санкций в отношении истории с пленками Деркача", - отметил Гудименко.

По его словам, все материалы будут надслани в структуры ЕС, в Минфин и Госдепа США, представителям демократической и республиканской партий, американским СМИ, посольству посольства Украины в Испании и многих стран ЕС.

"Совместное расследование общественных организаций пришло к выводу, что на самом деле в информационной операции по продвижению пленок" Деркача "и попытке повлиять на выборы в США и рассорить Украину и США участвовало гораздо больше людей, чем у санкционного списка. В частности, по нашему мнению, информационной операцией Российской Федерации не могла состояться без таких лиц как Анатолий Шарий, Тарас Козак, Оксана Марченко, Андрей Портнов, Игорь Коломойский и Назар Диордица ", - отметил на пресс-конференции глава Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук.

"Мы аргументированные доказательства, что эти люди не только связан между собой, но и выполняли различные роли в легализации" пленок Деркача "в информационном пространстве. Некоторые из них выполняли функции пропагандистов, Некоторые отвечали за юридическую легализацию, а некоторые предоставляли свои медиа для продвижение российского нарратива ", - добавил он.

Так Игоря Коломойского винят в легализации "пленок Деркача".

"На основании диалога с пленок, где якобы упоминалась необходимость национализации" Приватбанка ", Коломойский подал заявление в офис генерального прокурора , в котором обвинил Порошенко и тогдашнее руководство Национального банка Украины в преступном сговоре с целью присвоить его банк. Сайт УНИАН, который входит в медиа -группы Коломойского, постоянно освещал все заявления Деркача относительно обнародованных им пленок, при этом новость о том, что разведка США считает Деркача агентом Кремля , была удалена ", - отметили InformNapalm.

Отмечается, что Коломойский непосредственно влияет на нардепа и ексжурналиста "1 + 1" Александр Дубинский, который попал под санкции и который известен в Верховной Раде как "руководитель неформальной" группы Коломойского "среди членов парламента от правящей партии" Слуга народа ".

"Дубинский много лет работал на канале Коломойского" 1 + 1 ". В парламенте в 2020 году Дубинский стал известен как главный координатор блокировки" антиколомойского "закона, направленного на то, чтобы сделать необратимой национализации" Приватбанка "и невозможным возвращение банка Игорю Коломойскому ", - говорится в сообщении.

Коломойский не раз заявлял , что хочет сотрудничать с Андреем Портновым по обращению в ЕСПЧ по национализации Приватбанка.

Также миноритарным акционером канала "1 + 1" через жену Оксану Марченко является Виктор Медведчук, который находится под санкциями.

"Министерство юстиции США подало уже третий иск на Коломойского , обвиняя его в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка, через покупку недвижимости в США. То есть Игорь Коломойский непосредственно заинтересован в легализации" пленок Деркача ", нестабильности в США, позволяет ему сохранить американские активы, и поддерживает деловые и дружеские отношения с другими лицами, причастными к легализации пленок ", - подчеркнули участники пресс конференции.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционного списка оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил , что американские санкции против нардепа Александра Дубинского является сигналом президенту Владимиру Зеленскому.

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