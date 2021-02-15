Лерос требует в СНБО наложения санкции на "Квартал 95"

Об этом народный депутат Гео Лерос написал в Facebook.

"В следующей повестке дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО" Квартал 95 "и его бенефициаров. 10 февраля соответственно обращения я направил на секретаря СНБО", - заявил внефракционный депутат.

Он напомнил, что телепередачу "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах 2019 вел Владимир Зеленский , и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, и в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 млн 354 тыс. 832 грн, продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ.

"За НМГ, в том числе, стоят структуры банка" Россия ". И ВТБ, и банк" Россия "- под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе. Съемки новой телепередачи состоятся в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС". Этот канал с мая 2020 года приобщен к санкционному списку СНБО Украины ", - отметил Лерос.