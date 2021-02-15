Лерос требует в СНБО наложения санкции на "Квартал 95"
Об этом народный депутат Гео Лерос написал в Facebook.
"В следующей повестке дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО" Квартал 95 "и его бенефициаров. 10 февраля соответственно обращения я направил на секретаря СНБО", - заявил внефракционный депутат.
Он напомнил, что телепередачу "Лига смеха", которую до победы на президентских выборах 2019 вел Владимир Зеленский , и до сих пор владеет правами на соответствующую торговую марку, и в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" роялти на общую сумму 4 млн 354 тыс. 832 грн, продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ.
"За НМГ, в том числе, стоят структуры банка" Россия ". И ВТБ, и банк" Россия "- под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе. Съемки новой телепередачи состоятся в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС". Этот канал с мая 2020 года приобщен к санкционному списку СНБО Украины ", - отметил Лерос.
Нардеп подчеркни, что свои заявки на участие в кастинг-фестивале уже подали команды из аннексированных территорий Украины и оккупированного Крыма, среди которых:
- "Дуэт имени имеется (Донецк, Донецкая Народная Республика) - LS01-52";
- "Эвальд Вагнер (Симферополь) - LS01-86";
- "Все Пуteam (Донецк, ДНР) - LS01-171";
- "BANG (Керчь) - LS001-116";
- "Донецкий Кряж (Донецк, ДНР) - LS01-182" и другие.
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Также нардеп подчеркнул, что по информации собеседника издания LIGA.net, кроме продажи франшизы, Зеленский "продавал" покупателю своих сценаристов, то есть отдельные деньги получал за сценарии.
"Это означает, что команда Зеленского непосредственно участвует в пропаганде ОРДЛО!" - заметил Гео Лерос.
Лерос обратился в Совет национальной безопасности и обороны с требованием проверить нарушения и применить персональные экономические санкции к владельцам "Квартала 95".
- Напомним, ранее стало известно, что 24 января в РФ стартует кастинг на франшизу кварталовских "Лиги Смеха".
- Кварталовцы отметили, что всеми правами на реализацию продуктов "Квартал 95" за рубежом владеет шведская фирма Eccho Rights.
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