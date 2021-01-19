В студии "Квартал 95" прокомментировали продажу франшизы "Лига Смеха" в Россию
Студия "Квартал 95" ответила на запрос "Радио Свобода" о том, действительно ли российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха".
Отметим, до президентства ведущим шоу "Лига смеха" в Украине был Владимир Зеленский. Ему также принадлежат права на торговую марку.
В "Квартале" рассказали, что право на проведение шоу в России продала шведская фирма-дистрибьютор Eccho Rights, впрочем, не подтвердили и не опровергли продажу франшизы.
"Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights - эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продажи, на которую правообладатель не влияет ", - говорится в ответе на запрос Радио Свобода.
Читайте также: В "Квартале 95" заявили, что непричастны к продаже прав на "Слугу народа" российскому "Яндексу"
"С целью дистрибуции формата Eccho Rights вправе ознакомление третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия в "Студии "Квартал 95", - добавили в пресс-служба детища Зеленского.
"Условия продажи формата является коммерческой тайной и не могут разглашаться", - отметили в "Квартале".
Радио Свобода направляет запрос в Eccho Rights, чтобы выяснить детали сделки.
Напомним, ранее стало известно, что 24 января в РФ стартует кастинг на франшизу кварталовской "Лиги Смеха".
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-