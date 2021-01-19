В студии "Квартал 95" прокомментировали продажу франшизы "Лига Смеха" в Россию

19 января, 2021, 16:05

Кварталовцы отметили, что всеми правами на реализацию продуктов "Квартал 95" за рубежом владеет шведская фирма Eccho Rights

Студия "Квартал 95" ответила на запрос "Радио Свобода" о том, действительно ли российский канал "СТС" купил франшизу на съемки юмористической программы "Лига смеха".

Отметим, до президентства ведущим шоу "Лига смеха" в Украине был Владимир Зеленский. Ему также принадлежат права на торговую марку.

В "Квартале" рассказали, что право на проведение шоу в России продала шведская фирма-дистрибьютор Eccho Rights, впрочем, не подтвердили и не опровергли продажу франшизы.

"Eccho Rights имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке. Eccho Rights - эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины. К тому же, Eccho Rights имеет собственную стратегию продажи, на которую правообладатель не влияет ", - говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

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"С целью дистрибуции формата Eccho Rights вправе ознакомление третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом, без получения дополнительного согласия в "Студии "Квартал 95", - добавили в пресс-служба детища Зеленского.

"Условия продажи формата является коммерческой тайной и не могут разглашаться", - отметили в "Квартале".

Радио Свобода направляет запрос в Eccho Rights, чтобы выяснить детали сделки.

Напомним, ранее стало известно, что 24 января в РФ стартует кастинг на франшизу кварталовской "Лиги Смеха".

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