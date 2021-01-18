Шоу Зеленского стартует в России. Телеканал "СТС" запускает "Лигу смеха"
Программа "Лига смеха", созданная студией "Квартал 95", отныне будет выходить на телеканале "СТС".
Сайт Международного союза КВН во главе с Александром Масляковым уже анонсировал проведение кастинг-фестиваля в конце января.
Франшизу на производство этого шоу, как подтвердили креативные продюсеры и редакторы российской "Лиги смеха" Евгений Донских и Тимофей Куц, куплено в студии "Квартал 95.
Напомним, что "Лига смеха" была создана 2015 года студией "Квартал 95". Владимир Зеленский был ее ведущим и художественным руководителем до 2019 года.
2019 года "СТС" подал заявку на регистрации товарного знака "Лига смеха".
В конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский получил от ООО "Квартал 95" и ООО "киностолицей" роялти на общую сумму 4 млн 589 тыс. 832 грн.
Накануне избирательной кампании, в январе 2019 года, Зеленский рассказывал, что получает роялти от своего бизнеса в России, но не может его закрыть из-за уголовного преследования.
24 января 2019 Владимир Зеленский заверил, что уже закрыл бизнес в России.
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