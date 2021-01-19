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Espreso.tvОбществоПродажа "Лиги Смеха" в РФ: в кастинге на участие заявлены команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя

Продажа "Лиги Смеха" в РФ: в кастинге на участие заявлены команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя

В российской версии украинского проекта "Лига Смеха" хотят принять участие команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя

Об этом говорится на сайте Международного союза КВН в Порядке выступлений команд на кастинг-фестивале "Лига Смеха".

В списке команд-участниц кастинга коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" указаны как дончане с "Донецкой народной республики".

Отметим, что кастинг состоится 25-27 января в московском Доме КВН.

Сейчас на кастинг нового проекта СТС зарегистрировались пять команд из материковой части Украины: МУА, Сборная медиков (Одесса), Сборная Одессы, Падик 19 (Запорожье), Подруги твоего парня (Харьков) и две - из оккупированного Россией Крыма: BANG (Керчь) и Эльвад Вагнер (Симферополь). Список команд-участниц кастинга, котрый сообщается на сайте организаторов, будет дополняться.

  • Напомним, ранее стало известно, что 24 января в РФ стартует кастинг на франшизу кварталовских "Лиги Смеха".
  • Кварталовцы отметили, что всеми правами на реализацию продуктов "Квартал 95" за рубежом владеет шведская фирма Eccho Rights.

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