Продажа "Лиги Смеха" в РФ: в кастинге на участие заявлены команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя

19 января, 2021, 22:58

В российской версии украинского проекта "Лига Смеха" хотят принять участие команды из оккупированных Донецка, Керчи и Симферополя

Об этом говорится на сайте Международного союза КВН в Порядке выступлений команд на кастинг-фестивале "Лига Смеха".

В списке команд-участниц кастинга коллективы "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" указаны как дончане с "Донецкой народной республики".

Отметим, что кастинг состоится 25-27 января в московском Доме КВН.