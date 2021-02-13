Из-за непогоды сорвался первый матч "Шахтера" в УПЛ после зимнего перерыва
13 февраля, 2021, 15:05
Матч 14-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Колосом" перенесли из-за неблагоприятных погодных условий
Об этом сообщает Украинская Премьер-лига .
Игру, которая должна была состояться сегодня в Коваливке, Киевской области, перенесли на 14 февраля в Киев, где "Колос" и "Шахтер" встретятся на стадионе "Динамо" им. Лобановского.
"Матч 14-го тура" Колос "-" Шахтер ", который должен был состояться в субботу в Коваливке, за неблагоприятных погодных условий перенесен на воскресенье по соглашению сторон", - заявили в УПЛ.
Матч в столице начнется в воскресенье в 14:00.
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