"Александрия" победила "Мариуполь" в УПЛ
14 февраля, 2021, 16:38
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" одолела в гостях "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победу "Александрии" принес гол Артема Ситало в конце первого тайма.
Команда Владимира Шарана выиграла 1:0, набрала 19 очков и занимает шестое место. "Мариуполь" с 16 пунктами - девятый.
Чемпионат Украины
14-й тур
14 февраля
"Мариуполь" - "Александрия" 0:1
Гол: Ситало, 38
- 13 февраля в первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну".
- Также в субботу экс-форвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову".
- Между тем, "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик".
- В воскресенье в перенесенном из-за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колосом".
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