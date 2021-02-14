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Espreso.tvСпорт"Александрия" победила "Мариуполь" в УПЛ

"Александрия" победила "Мариуполь" в УПЛ


фото: fcmariupol.com
В 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" одолела в гостях "Мариуполь"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победу "Александрии" принес гол Артема Ситало в конце первого тайма.

Команда Владимира Шарана выиграла 1:0, набрала 19 очков и занимает шестое место. "Мариуполь" с 16 пунктами - девятый.

Чемпионат Украины

14-й тур

14 февраля

"Мариуполь" - "Александрия" 0:1

Гол: Ситало, 38

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