14 февраля, 2021, 13:48

Подвластные самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко правоохранительные органы вечером в субботу, 13 февраля 2021 года, задержали на базе отдыха "Огонек" неподалеку от Минска несколько десятков участников и зрителей концерта

Об этом со ссылкой на белорусский негосударственный правозащитный центр "Весна" рассказывает Еспресо.TV .

"Всего на концерте были задержаны 67 человек. Четырех после составления протоколов о правонарушениях отпустили из Смолевицкого райотдела", - говорится в сообщении центра.

Правозащитники отмечают, что милиционеры также отпустили несовершеннолетних. В отношении задержанных составлены протоколы.

В правозащитном центре добавили, что вечером 13 февраля планировался концерт белорусских групп "Разбитое сердце пацана", Panska Moc и Ok-Band.

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Со своей стороны, в МВД Беларуси заявили, что прекратили "несанкционированное мероприятие".

"Вчера вечером сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием БЧБ-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе вблизи Смолевичи собрались активисты деструктивных телеграмм-каналов", - говорится в сообщении в Телеграмм-канале официального представителя МВД Ольги чемоданов в воскресенье, 14 февраля .

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По данным МВД, всего было задержано 68 человек, в том числе несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.

"Сейчас десять человек отпустили (несовершеннолетних и тех, у кого на содержании малолетние), с другими проводится разбирательство. Известно, что участники "концерта" употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование)", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 университетов Европы принимают к себе репрессированных студентов из Беларуси.

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