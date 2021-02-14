На концерте в пригороде Минска силовики Лукашенко схватили 70 человек с БЧБ-символикой
Об этом со ссылкой на белорусский негосударственный правозащитный центр "Весна" рассказывает Еспресо.TV .
"Всего на концерте были задержаны 67 человек. Четырех после составления протоколов о правонарушениях отпустили из Смолевицкого райотдела", - говорится в сообщении центра.
Правозащитники отмечают, что милиционеры также отпустили несовершеннолетних. В отношении задержанных составлены протоколы.
В правозащитном центре добавили, что вечером 13 февраля планировался концерт белорусских групп "Разбитое сердце пацана", Panska Moc и Ok-Band.
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Со своей стороны, в МВД Беларуси заявили, что прекратили "несанкционированное мероприятие".
"Вчера вечером сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием БЧБ-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе вблизи Смолевичи собрались активисты деструктивных телеграмм-каналов", - говорится в сообщении в Телеграмм-канале официального представителя МВД Ольги чемоданов в воскресенье, 14 февраля .
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По данным МВД, всего было задержано 68 человек, в том числе несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.
"Сейчас десять человек отпустили (несовершеннолетних и тех, у кого на содержании малолетние), с другими проводится разбирательство. Известно, что участники "концерта" употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование)", - говорится в сообщении.
- Напомним, 16 университетов Европы принимают к себе репрессированных студентов из Беларуси.
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