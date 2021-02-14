16 университетов Европы принимают к себе репрессированных студентов из Беларуси

14 февраля, 2021, 11:02

Кабинет представителей народного президента Беларуси Светланы Тихановской обнародовал перечень вузов стран ЕС, где уже принимают и готовы в дальнейшем принимать на льготное обучение тех студентов, которые пострадали от режима Лукашенко

Информацию подготовила оппозиционная Министерка образования Ольга Шпарага, передает Еспресо.TV.

Речь идет о конкретных стипендиальных и учебных программах.

- Вильнюсский университет до конца февраля 2021 года продолжает прием студентов, которые не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследования по гражданским и политическим причинам. Самые талантливые студенты получат стипендию размером € 300 в месяц в течение первого года обучения.

- Университет Виадрины в Германии (Франкфурт-на-Одере) открывает специальную программу для репрессированных белорусских студентов, которые знают немецкий: бакалавра экономики и культурологии и магистратуру по нескольким специальностям. Дедлайн подачи заявок - 15 февраля.

- В рамках инициативы "Солидарность с Беларусью" Польское национальное агентство академических обменов объявило 150 стипендий студентам, 25 - ученым и 15 - репрессированным преподавателям.

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- 11 университетов Чехии открыли специальные стипендиальные программы для белорусских студентов с сентября 2021 года.

- Белорусская академия в Высшей школе менеджмента в Белостоке дает возможность белорусам и белорускам старше 16 лет дистанционно получить европейский диплом по специальности "Администрирование". Продолжительность обучения - 3 года. Стоимость обучения - € 1000 в год. Дедлайн подачи документов - 10 февраля 2021 года.

- Каунасский университет имени Витовта Великого выделяет 50 стипендий для белорусских студентов, которые были вынуждены покинуть страну или не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследования по гражданским и политическим причинам.

- Честный университет и BeSSa предоставляют академическую, юридическую и материальную помощь.

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