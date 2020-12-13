Администрация Лукашенко и официальная наука готовят почву уголовной статье за БЧБ-флаг

13 декабря, 2020, 13:36

Команда самопровозглашенного руководителя Республики Беларусь Александра Лукашенко больше не скрывает, что это она стоит за волной материалов в СМИ со бесславит традиционного бело-красно-белого белорусского национального флага, за использование которого вскоре будет будет внедрено уголовное наказание в виде лишения свободы

Заместитель главы Администрации Лукашенко Андрей Кунцевич выступил на круглом столе "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизма и экстремизма", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на главную президентскую газету Советская Беларусь - Беларусь сегодня .

Основная цель данного, проведенного 11 декабря 2020 года, мероприятия - поиск наукообразной обоснования реализации намерения властей по заключению за БЧБ-флаг, который на круглом столе был назван "символикой пособников нацизма".

По линии официальной науки подведением под это решение необходимой теоретической базы поручено заниматься председателю Постоянной комиссии Палаты представителей (нижней палаты парламента) Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке, члену-корреспонденту Национальной академии наук, доктору исторических наук, профессору Игорю Марзалюку.

"БЧБ-символика была окрашена кровью", - заявил Марзалюк в интервью для этого же издания, которое вышло 10 декабря.

При этом материал появился под названием "Марзалюк: полиция под покровом бчб-знамен оказывала кровавый произвол на белорусских землях".

Справка

Сейчас за БЧБ-символику, которая стала главным символом нынешней мирной антилукашенкивской революции, в Беларуси предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или административного ареста.

В начале декабря в подконтрольном Лукашенко парламенте сообщили об ускоренной подготовке проекта закона о окончательного запрета БЧБ-флага. Речь идет о переводе данного правонарушения из разряда административных в уголовные.

Главный политконсультант белорусского правителя Алексей Дзермант прямо заявляет, что наказанием должно быть несколько лет тюрьмы .

Сюжеты и статьи на тему вроде белорусского разновидности "нацистской" символики в последнее время также постоянно размещают в эфире пропрезидентского Белорусского ТВ и на его главной странице в сети.

За Лукашенко в Беларуси государственным является не бело-красно-белый флаг Белорусской народной республики начала ХХ века, которая пала под натиском Советской России, а советское красно-зеленое знамя Белорусской ССР.

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