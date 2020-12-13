Создатель БКБ-флага "сидел" и при нацистах, и при коммунистах, - историк

13 декабря, 2020, 23:04

Как пояснил научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Андрей Унучак, своим появлением национальный белорусский бело-красно-белый флаг обязан не "пособникам нацистов", как утверждает пропаганда Лукашенко, а Белорусской Народной Республике

Об этом он рассказал в лекции для Symbal.by, передает Еспресо.TV.

"Он (флаг, - ред.) родился в начале ХХ века - в 1917 году. Его автором является в то время студент Горно-инжинерних института в Петрограде Клавдий Дуж-Душевский... Человек, которого астовывала советская власть, которого освободило только начало войны с немцами в 1941 году. Позже он сидел в немецком концлагере за спасение евреев. Позже трижды арестовывался послевоенной советской властью. Последний раз ему дали 25 лет. Ему было практически не выжить, но умер Сталин. Его судили в 1952 году, а в 1953 году умер Сталин", - отметил Унучак.

Умер белорус Клавдий Дуж-Душевский (1891-1959) в Вильнюсе. Похоронен в Каунасе.

"Литовцы его так же считают одним из своих выдающихся представителей. Потому что он является автором многих архитектурных сооружений", - добавил историк.

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