 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЧаще всего языковому омбудсмену жаловались об отсутствии украинской версии сайтов, - Кремень

Чаще всего языковому омбудсмену жаловались об отсутствии украинской версии сайтов, - Кремень


фото: novosti-n
С 16 января по 11 февраля 2021 года офис уполномоченного по защите государственного языка получил 605 обращений, из них почти половина касались отсутствия версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов на украинском языке

Об этом сообщил уполномоченный Тарас Кремень в Facebook.

"Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет магазинов. 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания", - написал он.

Кремень добавил, что ему поступают сообщения об использовании государственного языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре, Запорожье, а также о нарушении языкового законодательства в сфере образования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 февраля, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать