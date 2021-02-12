Чаще всего языковому омбудсмену жаловались об отсутствии украинской версии сайтов, - Кремень

12 февраля, 2021, 15:32

С 16 января по 11 февраля 2021 года офис уполномоченного по защите государственного языка получил 605 обращений, из них почти половина касались отсутствия версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов на украинском языке