Чаще всего языковому омбудсмену жаловались об отсутствии украинской версии сайтов, - Кремень
12 февраля, 2021, 15:32
С 16 января по 11 февраля 2021 года офис уполномоченного по защите государственного языка получил 605 обращений, из них почти половина касались отсутствия версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов на украинском языке
Об этом сообщил уполномоченный Тарас Кремень в Facebook.
"Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет магазинов. 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания", - написал он.
Кремень добавил, что ему поступают сообщения об использовании государственного языка депутатами местных советов в Николаеве, Одессе, Днепре, Запорожье, а также о нарушении языкового законодательства в сфере образования.
- Напомним, с 16 января 2021 года вступило в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 23 января Тарас Кремень заявил, что украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания с 2025 года.
- Кремень заявил, что за отказ обслуживать клиентов на украинском начнут штрафовать в июле 2022 года.
- С 16 июля 2022 за нарушение закона о государственном языке штрафовать не только заведения, но и людей .
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