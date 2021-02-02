С июля 2022 года за нарушение "языкового" закона начнут штрафовать отдельных людей

2 февраля, 2021, 19:31

С 16 июля 2022 года за нарушение закона о государственном языке будут штрафовать не только заведения, но и людей

Об этом заявил руководитель юридического отдела секретариата языкового омбудсмена Сергея Рябенко УП.

Статья 188-52 КУоАП (которая предусматривает штрафование для лиц) не заработала. Эти санкции можно будет применять только с 2022 года.

"Если речь идет о нарушении требований закона относительно применения государственного языка во время заседания, встречи или мероприятий, которые проводятся в определенном органе, то административный штраф будет наложен на государственного служащего или руководителя органа, допустившего такое нарушение. А вот четвертая часть закона, которая охватывает "иное, чем определено в первой - третьей частях", будет касаться в том числе и сферы обслуживания, - тогда санкция будет применена к работнику субъекта хозяйствования, который обслуживает население и допустил нарушение закона", - заявил Рябенко.

С июля 2022 года уполномоченный сможет оштрафовать как заведение, в котором произошло нарушение языкового закона, так и конкретного работника этого учреждения.

Официанту нарушение обойдется в 3400-5100 гривен, госслужащему - в 3400-6800 гривен.

Напомним, с 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

23 января Тарас Креминь заявил, что украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания с 2025 года.

Креминь заявил, что за отказ обслуживать клиентов на украинском начнут штрафовать в июле 2022 года.