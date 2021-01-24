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Espreso.tvОбществоЯзыковой омбудсмен рассказал, когда начнут штрафовать за отказ обслуживать на украинском

Языковой омбудсмен рассказал, когда начнут штрафовать за отказ обслуживать на украинском


фото: Укрінформ
Уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что за отказ обслуживать клиентов на украинском начнут штрафовать в июле 2022 года

Об этом Кремень заявил в интервью Радио Свобода.

По его словам, штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, по которым мы получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно двух для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и наложен штраф", - сказал Кремень.

Он добавил, что за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

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