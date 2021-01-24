Украинский станет обязательным языком ВНО с 2025 года, - языковой омбудсмен Креминь
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Радио Свобода.
По его словам, сейчас язык при сдаче экзамена можно выбирать, но 1 января 2025 года украинский станет обязательным на ВНО.
"Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. и чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - сказал Кремень.
- Напомним, 18 января Тарас Креминь заявил, что в первые дни действия новых положений закона о языке фиксировались лишь незначительные нарушения.
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