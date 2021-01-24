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Украинский станет обязательным языком ВНО с 2025 года, - языковой омбудсмен Креминь


фото: Укрінформ
С 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Радио Свобода.

По его словам, сейчас язык при сдаче экзамена можно выбирать, но 1 января 2025 года украинский станет обязательным на ВНО.

"Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. и чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - сказал Кремень.

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