Украинский станет обязательным языком ВНО с 2025 года, - языковой омбудсмен Креминь

24 января, 2021, 18:55

С 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Радио Свобода.

По его словам, сейчас язык при сдаче экзамена можно выбирать, но 1 января 2025 года украинский станет обязательным на ВНО.

"Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. и чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - сказал Кремень.

Напомним, 18 января Тарас Креминь заявил, что в первые дни действия новых положений закона о языке фиксировались лишь незначительные нарушения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb