С сегодняшнего дня за отказ обслуживать на украинском будут штрафовать на 5-6 тыс. грн

16 января, 2021, 08:05

От 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Эта правовая норма устанавливает, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Поэтому информация о товарах и услугах на территории Украины должна предоставляться в первую очередь на украинском, напоминает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

Как указано в законе, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности и предприниматели должны обслуживать на украинском языке. Также производители и исполнители и продавцы обязаны, согласно закону, предоставлять потребителям информацию о своих товарах, работы или услуги на государственном языке. На украинском должна подаваться информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.

Субъекты электронной коммерции, зарегистрированные в Украине, теперь тоже обязуются обеспечить предоставление всей информации, определенной законом, в том числе относительно предмета электронного договора, на государственном языке.

Читайте также: Украинизация или смерть. Почему маникюрши и официанты должны заговорить на украинском

В то же время информация на государственном языке о товарах и услугах может дублироваться на других языках. Также может осуществляться обслуживание клиента не на государственном языке, если на этом настаивает клиент и найден приемлемый для обеих сторон язык коммуникации.

В случае нарушений таких законодательных норм, граждане смогут направлять жалобы на имя языкового омбудсмена.

Если жалоба мотивирована, то заведения объявят предупреждения и требование устранить нарушение в течение 30 дней. В случае повторного нарушения в течение года заведение ждет штраф от 5100 до 6800 гривен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb