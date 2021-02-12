Активисты пришли под ОАСК: протестуют против переименования проспекта Бандеры, улиц Омеляновича-Павленко и Алмазова
12 февраля, 2021, 12:40
11 февраля активисты Нацкорпуса и неравнодушные граждане пришли под Окружной административный суд Киева из-за отмены решения КГГА о переименовании улиц в честь украинских военных и политических деятелей
Об этом сообщает "РБК-Украина".
У входа в суд собрались несколько десятков активистов "Сокола" и "Нацкорпуса".
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Они принесли с собой "доску почета", на которой обижены Любовь Марулина и другие судьи ОАСК, которые выносили противоречивые решения.
- Киевская власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта в городе.
- Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене переименования ряда улиц столицы
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