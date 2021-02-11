КГГА готовит апелляцию на решение суда о переименовании проспекта Бандеры на Московский и улицы Омеляновича-Павленко на Суворова
11 февраля, 2021, 13:09
Киевская власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта в городе
Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба администрации
Решением Окружного административного суда города Киева было отменено решение Киевсовета 2016 о переименовании следующих улиц, проспекта и переулков:
- улице Баумана на улицу Януша Корчака;
- улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;
- улице Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко;
- переулке Кутузова в переулок Евгения Гуцало;
- проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.
Читайте также: Суд отменил переименование проспекта Бандеры и улицы Омеляновича-Павленко, вернув названия Московского и Суворова
Как отметила Хонда, решение суда является абсолютно необоснованным. В КГГА добавили, что на сегодняшний день решение ОАСК не вступило в законную силу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти