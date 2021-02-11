КГГА готовит апелляцию на решение суда о переименовании проспекта Бандеры на Московский и улицы Омеляновича-Павленко на Суворова

11 февраля, 2021, 13:09

Киевская власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта в городе

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба администрации

Решением Окружного административного суда города Киева было отменено решение Киевсовета 2016 о переименовании следующих улиц, проспекта и переулков:

улице Баумана на улицу Януша Корчака;

улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;

улице Суворова в улицу Михаила Омеляновича-Павленко;

переулке Кутузова в переулок Евгения Гуцало;

проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.

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Как отметила Хонда, решение суда является абсолютно необоснованным. В КГГА добавили, что на сегодняшний день решение ОАСК не вступило в законную силу.