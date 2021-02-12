Институт нацпамяти подаст апелляцию на решение суда о переименовании проспекта Бандеры в Московский
12 февраля, 2021, 11:48
Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене переименования ряда улиц столицы
Об этом сообщается на сайте института.
"Речь идет не только о проспекте Степана Бандеры, а о целом ряде улиц, которые были переименованы в честь совершенно разных исторических фигур - от военных Армии УНР, таких как Алексей Алмазов и Михаил Омелянович-Павленко, до писателя-шестидесятника Евгения Гуцало и известного врача, педагога и гуманиста Януша Корчака, погибшего от рук нацистов. Все переименования без исключения попали под решение суда. Институт готовится подать апелляционную жалобу", - заявил глава УИНП Антон Дробович.
- Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспекта Московского в Степана Бандеры, а улицы Суворова - в командарма УНР Омеляновича-Павленко.
- Киевская власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта в городе.
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