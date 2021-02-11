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Espreso.tvОбществоСуд отменил переименование проспекта Бандеры и улицы Омеляновича-Павленко, вернув названия Московского и Суворова

Суд отменил переименование проспекта Бандеры и улицы Омеляновича-Павленко, вернув названия Московского и Суворова


фото: oask.gov.ua
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспекта Московского в Степана Бандеры, а улицы Суворова - в командарма УНР Омеляновича-Павленко

Соответствующее решение приняла судья Любовь Марулина, говорится на сайте суда.

Отмечается, что суд оштрафовал Киевсовет на 9 тыс. грн "за непредоставление данных для судебной экспертизы".

Соответствующее решение ОАСК принял 28 января. Суд частично удовлетворил иск общественной организации "Общественный контроль и порядок".

Согласно материалам суда, 7 июля 2016 Киевским городским советом на 1 сессии 8 созыва было принято решение N559 / 559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве", которым переименованы улица Баумана - на улицу Януша Корчака (Шевченковский р н) улица Кутузова - на улицу Генерала Алмазова (Печерский р-н), улица Суворова - на улицу Михаила Омеляновича-Павленко (Печерский р-н), переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало (Печерский р-н), проспект Московский - в проспект Степана Бандеры (Оболонский и Подольский р-ны).

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Ответчик, Киевский городской совет, ходатайствовал у суда отказать истцу в удовлетворении иска полностью. Адвокаты горсовета отметили, что присвоение имен именно генерала Алмазова, Михаила Омеляновича-Павленко и Степана Бандеры осуществлено в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Украины "О правовом статусе и чествования памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке".

Отметим, генерал-полковник Михаил Омелянович-Павленко был командармом Действующей армии УНР во время Первого зимнего похода. Также во время революции командовал Украинской галицкой армии. Отличился в войне, как против белых и красных, так и против поляков.

 

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