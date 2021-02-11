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Espreso.tvЭкономикаЕсли государство прекратит выделять деньги на "доступную ипотеку", банк предъявит заемщику всю сумму, - Пендзин

Если государство прекратит выделять деньги на "доступную ипотеку", банк предъявит заемщику всю сумму, - Пендзин


фото: zik
Преемники президента Зеленского могут прекратить выделять государственные средства на "доступную ипотеку", в таком случае банки предъявят заемщикам всю сумму

Такое предостережение высказал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавки на телеканале "Еспресо".

"Я еще могу поверить, что до окончания каденции Владимира Александровича деньги, вполне возможно, будут выделяться. Есть ли гарантия, что деньги будут выделяться при следующих каденциях будущих президентов, мне сказать трудно. А если не будет денег на возмещение процентной ставки, то банк предъявит заемщику всю сумму ", - отметил Пендзин.

  • Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.
  • Правительство будет работать над возможностью предоставления ипотеки под 5% , сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
  • Национальный банк Украины планирует увеличить долю ипотеки с 0,7% до 2% ВВП к 2024 году.

 

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