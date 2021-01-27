Кабмин утвердил компенсации процентов по ипотеке до уровня 7%

27 января, 2021, 15:44

Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов на выполнение задания президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет осуществлять компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту до 7% годовых. Компенсацию смогут получить заемщики, которые получили ипотеку в национальной валюте в одном из уполномоченных банков.

Отмечается, компенсации будут предоставляться как на покупку квартиры, так и на строительство собственного дома.

При этом отмечается, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года.

По информации пресс-службы, постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и представлено на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb