НБУ планирует увеличить долю ипотеки до 2% ВВП до 2024 года
10 февраля, 2021, 14:57
Национальный банк Украины планирует увеличить долю ипотеки до 2% с 0,7% до 2024 года
Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.
"Наша ближайшая цель - это увеличить долю ипотеки с текущих 0,7% до 2% ВВП до 2024 года", - цитирует пресс-служба слова главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.
В пресс-службе отметили, что чтобы создать условия для роста ипотеки, НБУ совместно с Министерством развития регионов, Министерством юстиции и народными депутатами нарабатывает новый закон, который ограничит риски инвесторов на первичном рынке недвижимости, создаст прозрачный механизм продажи имущественных прав, усилит надзор за рынком новостроек.
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