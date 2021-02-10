НБУ планирует увеличить долю ипотеки до 2% ВВП до 2024 года

10 февраля, 2021, 14:57

Национальный банк Украины планирует увеличить долю ипотеки до 2% с 0,7% до 2024 года

Об этом пресс-служба НБУ сообщила в Facebook.

"Наша ближайшая цель - это увеличить долю ипотеки с текущих 0,7% до 2% ВВП до 2024 года", - цитирует пресс-служба слова главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

В пресс-службе отметили, что чтобы создать условия для роста ипотеки, НБУ совместно с Министерством развития регионов, Министерством юстиции и народными депутатами нарабатывает новый закон, который ограничит риски инвесторов на первичном рынке недвижимости, создаст прозрачный механизм продажи имущественных прав, усилит надзор за рынком новостроек.