Правительство будет работать над возможностью предоставления ипотеки под 5%, - Шмыгаль
9 февраля, 2021, 11:20
Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины (НБУ) работает над созданием возможности предоставления ипотеки под 5%
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"У нас есть намерение в первой половине 2021 году поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - сказал Шмыгаль.
По его словам, правительство работает над этой возможностью совместно с Национальным банком Украины.
Премьер также напомнил, что с марта 2021 года заработает правительственная программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к кредитам и предусматривает 7% годовых.
- Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.
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