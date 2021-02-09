Правительство будет работать над возможностью предоставления ипотеки под 5%, - Шмыгаль

9 февраля, 2021, 11:20

Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины (НБУ) работает над созданием возможности предоставления ипотеки под 5%

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"У нас есть намерение в первой половине 2021 году поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство работает над этой возможностью совместно с Национальным банком Украины.

Премьер также напомнил, что с марта 2021 года заработает правительственная программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к кредитам и предусматривает 7% годовых.

Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.

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