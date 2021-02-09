Введение Зеленским санкций против каналов Медведчука имеет мотив государственной ревности, - Портников

9 февраля, 2021, 17:04

Журналист Виталий Портников заявил, что санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK "имеют мотив государственной ревности"

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"У меня нет четкого объяснения мотивов Владимира Зеленского (президента Украины, - ред.). Потому что достаточно просто было бы сказать, что Владимир Зеленский решил бороться с пропагандой антиукраинской, и вот поэтому были введены эти санкции. Я готов согласиться даже с тем, что такое объяснение имеет право на существование. Но рядом с этим объяснением еще несколько таких важных объяснений", - сказал Портников.

Он отметил, что первое из этих объяснений связано с тем, каким образом Владимир Зеленский может реагировать на происходящее с падением его рейтинга.

"Потому что мы понимаем, что сейчас идет стремительное падение рейтинга Зеленского за счет этой части пророссийского электората, которая переходит к ОПЗЖ. Точнее даже сказать, возвращается к ОПЗЖ. И в окружении Владимира Зеленского могли решить, если ограничат деятельность телеканалов Медведчука (Виктор Медведчук - нардеп, - ред.), которые остро выступают против Зеленского, тогда могут ограничить падение этого рейтинга", - сообщил журналист.

Другим мотивом, Портников считает, "мотив государственной ревности".

"Когда Зеленский стал президентом Украины, он считал, что именно он должен быть главным переговорщиком с Владимиром Путиным (президентом РФ, - ред.). Более того, он тот человек, который может объяснить что-то Владимиру Путину. Он тот человек, который может договориться о чем-то с Владимиром Путиным", - отметил он.

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По словам журналиста, Зеленский столкнулся с моделью переговоров, которую имели и его предшественники.

"Когда он столкнулся с этой старой моделью, с которой могли столкнуться все остальные президенты Украины - и Леонид Кучма, и Виктор Янукович, и Петр Порошенко. Что Владимир Путин желает говорить об украинских делах с Медведчуком. Что ему все равно, кто является президентом Украины. Его конфидент - это Медведчук", - сказал Портников.

Так или иначе каждый из президентов Украины "условно говоря, принимал эти правила игры, но пытался ограничить влияние Медведчука", считает журналист.

"Каждый по-своему. Кучма за счет своих возможностей и своих связей с семьей Бориса Ельцина. Янукович за счет своих каких-то, я бы сказал, капитулянтских шагов в отношении России. Он хотел быть большим Медведчуком, чем сам Медведчук. Порошенко, потому что он включал Медведчука по просьбе даже не только Путина, а по просьбе Федерального канцлера Ангелы Меркель, в ткань переговорного процесса. И, так сказать, использовал связи Медведчука, чтобы обеспечить хотя бы обмен украинских заложников", - отметил он.

Портников отметил, что Зеленский решил, не будучи политиком, что он "может спокойно выбросить Медведчука из переговорного процесса и Путин поймет, что надо разговаривать с ним, с Зеленским. Путин этого не понял".

"Более того, Путин пошел совершенно противоположным путем, он увидел насколько Зеленский зависит от освобождения украинских граждан и решил продемонстрировать, что все равно главной фигурой в обменах является никакой не Зеленский и даже не Офис Зеленского (ОПУ, - ред.), и даже не Украинская делегация в ТКГ, а Медведчук. Опять же, это могло быть ударом и по политическим расчетам Зеленского, и по самолюбию Зеленского. и это может быть такое действие в ответ украинскому президенту, что надо разговаривать со мной ", - добавил журналист.

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