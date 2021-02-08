"Нет российской пропаганде!": Фриз предлагает отменить аккредитацию в Раде телеканалам Медведчука

8 февраля, 2021, 21:05

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз инициирует принять в Верховной Раде постановление о приостановлении аккредитации в парламенте работников подсанкционных телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Об этом она написала на своей странице в Facebook .

"Нет российской пропаганде в государственных органах, даже через каналы "пятой колонны", - отметила Фраз.

Она напомнила, что в 2015 году инициировала постановление о запрете аккредитации СМИ РФ в органах государственной власти, который был принят и вступил в силу.

"Так мы обезопасили себя от прямых информационных операций Кремля. Но только частично, ведь информационная война имеет множество механизмов для осуществления воздействий. Украина уже седьмой год воюет с Россией, тысячи погибших, миллионы переселенцев, ухудшение экономической и социальной ситуации в Украине, все это вызвано "русским миром" и желанием РФ затянуть нас в лапы "бункерного деда", - написала нардеп.

Фриз отметила, что после запрета СМИ страны-агрессора, социальных сетей, Кремль за последние два года мощно активизировал другие свои каналы информационного воздействия, а используя СМИ, связанные с кумом Путина Виктором Медведчуком.

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"Желание проводить телемосты с главным пропагандистским рупором "Россия 1", российские нарративы во время эфиров, осквернение образа украинских военных, да и, откровенно, антиукраинская риторика, еще раз подчеркивает, на кого работают СМИ, против которых введены недавно санкции", - написала она.

По словам Фриз, с целью защиты национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности Украины инициирует проект постановления ВРУ о приостановлении аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации при органах государственной власти Украины в отношении которых применены санкции указом президента Украины №43 / 2021.

"Дадим вместе отпор антигосударственной деятельности "рупоров Кремля" на законодательном уровне", - призвала нардеп.

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