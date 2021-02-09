Украинские власти не планируют вводить санкции против "Интера", - Малюська
Об этом сказал во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council министр юстиции Денис Малюська, передает Укринформ.
"Я не ожидаю этого. Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции", - отметил министр на вопрос о возможных санкциях против "Интера".
Он пояснил, что единственная возможность ввести ограничения в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ - это связь с террористической деятельностью. При этом Малюська заметил, что он лично не располагает информацией по делу Фирташа, что он каким-то образом поддерживает российскую агрессию против Украины.
Кроме того, Малюська отметил, что введение санкций против трех пророссийских телеканалов и их владельца Тараса Козака полностью соответствует украинскому законодательству.
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Он напомнил, что введение государством санкций против собственных граждан не является чем-то новым: "Более 60 граждан Украины оказались под санкциями за последние пять лет".
Кроме того, по его словам, СНБО и президент за это время ввели ограничения для более 260 украинских компаний.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил , что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
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