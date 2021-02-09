Украинские власти не планируют вводить санкции против "Интера", - Малюська

9 февраля, 2021, 20:36

Украинские власти не планируют вводить санкции против телеканала "Интер", даже если США добьются экстрадиции владельца телехолдинга Дмитрия Фирташа по коррупционному делу

Об этом сказал во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council министр юстиции Денис Малюська, передает Укринформ.

"Я не ожидаю этого. Мы не имеем возможностей блокировать или вводить санкции против телеканалов в случае обвинения владельца в коррупции", - отметил министр на вопрос о возможных санкциях против "Интера".

Он пояснил, что единственная возможность ввести ограничения в соответствии с законом о санкциях, в том числе против СМИ - это связь с террористической деятельностью. При этом Малюська заметил, что он лично не располагает информацией по делу Фирташа, что он каким-то образом поддерживает российскую агрессию против Украины.

Кроме того, Малюська отметил, что введение санкций против трех пророссийских телеканалов и их владельца Тараса Козака полностью соответствует украинскому законодательству.

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Он напомнил, что введение государством санкций против собственных граждан не является чем-то новым: "Более 60 граждан Украины оказались под санкциями за последние пять лет".

Кроме того, по его словам, СНБО и президент за это время ввели ограничения для более 260 украинских компаний.