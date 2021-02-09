Sinovac задерживает поставки вакцины в Украину, - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо компании "Лекхим", передает РБК-Украина .

Согласно письму украинского поставщика китайской вакцины "Лекхим" к правительству, план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен.

По данным Reuters, 3 февраля импортер просил Кабмин разрешить перенести поставки на апрель из-за позднего одобрения вакцины в Китае и принятия Радой закона о регистрации вакцин.

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"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.

В письме "Лекхим" просит изменить способ определения эффективности вакцины. Источник в Минздраве не исключает, что могут возникнуть проблемы с соблюдением критерия.

В то же время в "Медицинских закупках Украины" подтвердили, что получили обращение от "Лекхим".

Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70%. - контракта на вакцину не будет.