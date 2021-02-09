Sinovac задерживает поставки вакцины в Украину, - Reuters
Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо компании "Лекхим", передает РБК-Украина.
Согласно письму украинского поставщика китайской вакцины "Лекхим" к правительству, план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен.
По данным Reuters, 3 февраля импортер просил Кабмин разрешить перенести поставки на апрель из-за позднего одобрения вакцины в Китае и принятия Радой закона о регистрации вакцин.
Читайте также: "Лекхим" по контракту должен поставить 1,9 млн доз вакцины Sinovac до конца мая или вернуть деньги, - StateWatch
"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину", - говорится в письме.
В письме "Лекхим" просит изменить способ определения эффективности вакцины. Источник в Минздраве не исключает, что могут возникнуть проблемы с соблюдением критерия.
В то же время в "Медицинских закупках Украины" подтвердили, что получили обращение от "Лекхим".
- Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70%. - контракта на вакцину не будет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти