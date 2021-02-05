"Лекхим" по контракту должен поставить 1,9 млн доз вакцины Sinovac до конца мая, или вернуть деньги, - StateWatch

5 февраля, 2021, 13:05

В StateWatch провели анализ соглашения и обнаружили, что "Лекхим" должен будет вернуть 964 млн грн государству в случае срыва контракта

Об этом сообщает StateWatch , передает " Общественное ".

Согласно контракту, поставка первой партии вакцины должна состояться в течение 30 календарных дней с даты регистрации продукции одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза, или дать одобрение ВОЗ. Однако не позднее 31 марта 2021 года. К этому дню Украине должны передать 700 тыс. доз вакцины.

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Вторая партия содержать 1,2 млн доз вакцин. По контракту "Лекхим" должен ее передать в течение 90 календарных дней с даты регистрации вакцины, но не позднее 31 мая 2021 года.

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Если к концу весны поставки не будет, госпредприятию "Медицинские закупки" должны вернуть 100% предоплаты. Однако стороны могут заключить дополнительное соглашение, которое продлит срок поставки препарата.

Отметим, ранее компания "Лекхим" в пресс-релизе обещала поставить в Украину более 5 млн доз вакцины уже в первом полугодии. В контракте же речь идет о 1,9 млн доз.

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