Кто стремится к диалогу с Россией, то выступает за поражение Украины, - Аваков

6 февраля, 2021, 08:37

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все, кто стремится к диалогу с Россией, выступают за поражение Украины

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов вечером в пятницу, 5 февраля 2021 года, информирует Еспресо.TV.

"Вы не за диалог, вы за поражение, за сдачу интересов Украины. Идите рабами, мы с вами не пойдем", - цитирует пресс-служба МВД слова Авакова.

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Он убежден, что, запретив пророссийские каналы, Украина начала освобождение своих территорий, в том числе и Крыма.

Со своей стороны, присутствующий в студии народный депутат от "Оппозиционной партии - За жизнь" Олег Волошин заявил, что военный конфликт с Россией необходимо закончить "путем диалога".

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