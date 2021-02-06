Кто стремится к диалогу с Россией, то выступает за поражение Украины, - Аваков
Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов вечером в пятницу, 5 февраля 2021 года, информирует Еспресо.TV.
"Вы не за диалог, вы за поражение, за сдачу интересов Украины. Идите рабами, мы с вами не пойдем", - цитирует пресс-служба МВД слова Авакова.
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Он убежден, что, запретив пророссийские каналы, Украина начала освобождение своих территорий, в том числе и Крыма.
Со своей стороны, присутствующий в студии народный депутат от "Оппозиционной партии - За жизнь" Олег Волошин заявил, что военный конфликт с Россией необходимо закончить "путем диалога".
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца - близкого к куму Путина Виктора Медведчука нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- В Центре противодействия коррупции заявили, что подсанкйионный нардеп Козак финансировал из своего кипрского оффшора компанию, через которую Украина пытались продавать уголь из ОРДЛО.
- Также стало известно о московской элитной недвижимости стоимостью $ 13 млн гражданской жены Козака.
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