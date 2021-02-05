Гражданская жена Козака приобрела в Москве квартиру стоимостью $ 13 млн - "Схемы"
Об этом сообщает проект "Схемы" .
Расследователи со ссылкой на реестр имущественных прав РФ сообщают, что в марте 2020 года Лавренюк приобрела в собственность квартиру площадью 657 квадратных метров по адресу ул. Ефремова, 19.
По данным журналистов, на момент приобретения Натальей Лавренюк квартиры стоимость одного квадратного метра в этом комплексе на вторичном рынке стоила в среднем 1,5 млн руб. - около $20 тыс. Таким образом, стоимость квартиры площадью 657 квадратных метров составляла около $13 млн.
Кроме того, в Knightsbridge Privat Park Наталья Лавренюк имеет 4 паркоместа и несколько подвальных помещений.
При этом журналисты выяснили, что площадь квартиры гражданской жены народного депутата Украины Тараса Козака значительно превышает размеры помещений российских власть имущих в этом же комплексе.
Так, в Knightsbridge Privat Park обнаружили жилье руководителя "Почты России" Николая Подгузова (386 кв. м) и сестры главы правительства РФ Михаила Мишустина (170 кв. м).
В состав Knightsbridge Privat Park входят четыре семиэтажных дома в английском неоклассическом стиле с закрытым парком площадью 2 гектара. Дома называются в честь династий английских аристократов - Тюдоры, Виндзоры, Ланкастеры, Стюарты.
В официальном буклете застройщика сообщается, что дизайн разрабатывали известные дизайнеры, в том числе компания племянника королевы Великобритании Дэвида Линли.
По данным журналистов, Наталья Лавренюк имеет в России совместный нефтяной бизнес с Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко, а также владеет многочисленным имуществом в Украине.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- В Центре противодействия коррупции заявили, что подсанкционный нардеп Козак финансировал из своего кипрского оффшора компанию, через которую Украине пытались продавать уголь из ОРДЛО.
- Журналисты "Слидство.Инфо" выяснили, что родственники Козака владеют десятками квартир, домами и земельными участками.
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