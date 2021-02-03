Повлияют ли телевизионные санкции на медведчуковский произвол в других сферах?

3 февраля, 2021, 15:17

Фактически решением СНБО работу медведчуковских СМИ заблокирована на 5 лет.



Что бы ни побудило Зеленского к такому поступку - падение рейтингов или давление со стороны США, влияние государства-агрессора в Украине должно быть сведено на нет. И касается это не только телевизионного вещания.



Медведчук - не просто медиамагнат. В целом компании с его орбиты занимают влиятельные позиции в областях металлургии, энергетики и транспортировки нефтепродуктов.



Несмотря на то, что украинская экономика демонстрирует стабильный спад, председатель политсовета партии ОПЗЖ - в десятке самых богатых людей страны. По данным рейтинга издания "Фокус", в 2020 году состояние кума Путина существенно увеличились и составляет 1,2 миллиарда долларов.



Этот парадокс не связан с удачными решениями кризисных менеджеров Медведчука, речь идет о теневых финансовых потоках, сеть которых кум Путина активно развивает. Как уже неоднократно писали журналисты, сейчас люди с орбиты Медведчука - едва ли не главные рейдеры страны.



В частности, осенью 2019 года они совершили противоправное захвата Ивано-Франковского Центрального рынка .



Настоящие владельцы объекта в течение полутора лет не имеют возможности пользоваться своим имуществом, поскольку на рынке хозяйничают немцы - некое ООО "Марксмен компани", связанное с людьми из ОРДЛО, а также с бизнес-партнерами Виктора Медведчука.

Журналисты выяснили, что за захватом рынка стоит семья Бэлзов, связанная с кумом Путина через топливные схемы. Фактически Белзы являются подставными лицами, через которых Медведчук зарабатывает на топливном рынке. Братья Тарас и Петр родом из Прикарпатья. Там, в селе Подгорье, живут их родители и расположено много объектов бизнеса - рестораны, оздоровительно-рекреационные комплексы и компании из группы Петра Бэлза "Векслер групп", занимающейся импортом и реализацией нефтепродуктов и сжиженного газа.

Петр Белз - генеральный директор компании "Анвитрейд", контролирующей работу нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", подавляющее большинство топлива идет именно по нему.



Ранее журналисты выяснили, что ООО "ПрикарпатЗападтранс", которое владеет трубопроводом, связано с Сергеем Медведчуком и Богданом Козаком - братьями самого кума Путина и его однопартийца Тараса Козака, который является официальным владельцем прокремлевской медиа-империи и вместе с ним попал под подписанные Зеленским санкции СНБО.

Куратором Бэлза называют израильского бизнесмена Нисана Моисеева, чья компания "Глуско Украина" является импортером сжиженного газа из России, а именно с заводов "Роснефти". Моисеев развивает собственную сеть заправок под торговой маркой "Глуско", он бизнес-партнер и, вероятно, друг кума Путина Виктора Медведчука. В ноябре 2016 года журналисты "Радио Свобода" зафиксировали, как Медведчук с Моисеевым на частном самолете вместе прилетели из Москвы в Киев.

На причастность окружения Медведчука к захвату Ивано-Франковского рынка указывает и тот факт, что родной сестрой представителя рейдеров оказалась директор четырех фирм Нисана Моисеева.

23-го июля прошлого года государственный регистратор на основании поддельной доверенности переписал компанию "Торговый сервис" - настоящих владельцев Ивано-Франковского Центрального рынка - на кипрскую фирму "Танкмар шиппинг Ко ЛТД". Представителем киприотов в Украине назвался некий Дмитрий Владимирович Бондаренко из Кременчуга Полтавской области. Журналисты выяснили, что в одной квартире с ним зарегистрирована его сестра - Пивовар Елена Владимировна. Женщина оказалась директором 4-х фирм, основанных именно другом и бизнес-партнером Медведчука Нисаном Моисеевым ООО "Роксолана", ООО "Кершер", ООО "КАСКАД- агросервис" и ООО "Восток-Инвест". Все эти фирмы были основаны Нисаном Моисеевым и его кипрскими компаниями "Глуско энерджи лимитед" и "Глуско Энерджи Менеджмент Компани Лимитед".

Журналисты предполагают, что захват Ивано-Франковского центрального рынка, который ежедневно приносит рейдерам 100 тыс. грн прибыли, произошел с целью аккумулирования наличных: в прошлом году она понадобилась ОПЗЖ для подкупа избирателей на местных выборах, а ныне позволяет куму Путина оперативно решать текущие дела, в частности, в судах.

Поэтому закрытие телеканалов кума Путина должно не только прекратить российскую пропаганду, но и стать толчком к расследованию других незаконных действий Медведчука и его окружения.