Генпродюсер 112-го канала будет баллотироваться на промежуточных выборах в Раду от ОПЗЖ

6 февраля, 2021, 16:13

Генеральный продюсер телеканала "112 Украина" будет баллотироваться на промежуточных выборах в Верховную Раду от "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Об этом сообщает ОПЗЖ.

В декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в парламент в избирательном округе № 50 в Донецкой области, в котором выбранный нардеп Руслан Требушкин стал мэром Покровска и сложил полномочия. В ОПЗЖ решили, что их кандидатом будет Артем Марчевский - генеральный продюсер канала "112 Украина".

Марчевский подтвердил, что и дальше занимает должность генерального продюсера заблокированного телеканала, но конфликта интересов в своем участии в выборах не усматривает.

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