Генпродюсер 112-го канала будет баллотироваться на промежуточных выборах в Раду от ОПЗЖ
6 февраля, 2021, 16:13
Генеральный продюсер телеканала "112 Украина" будет баллотироваться на промежуточных выборах в Верховную Раду от "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Об этом сообщает ОПЗЖ.
В декабре 2020 года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в парламент в избирательном округе № 50 в Донецкой области, в котором выбранный нардеп Руслан Требушкин стал мэром Покровска и сложил полномочия. В ОПЗЖ решили, что их кандидатом будет Артем Марчевский - генеральный продюсер канала "112 Украина".
Марчевский подтвердил, что и дальше занимает должность генерального продюсера заблокированного телеканала, но конфликта интересов в своем участии в выборах не усматривает.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина" и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne в администрации YouTube.
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